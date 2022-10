Angela Merkel difende la decisione di acquistare gas russo

MeteoWeb

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso la decisione del suo governo di acquistare grandi quantità di gas naturale dalla Russia, che era il principale fornitore di gas del suo Paese quando ha lasciato l’incarico.

Parlando a Lisbona, la Merkel ha detto che “agisci sempre nel tempo che ti trovi” e che non si rammarica delle sue decisioni, spiega ApNews. Ha detto che era chiaro che la Germania aveva bisogno di diversificare le sue forniture energetiche mentre si allontanava dalla produzione di energia nucleare e alimentata a carbone e che il gas sarebbe stato necessario durante quel periodo di transizione.

Merkel ha affermato che “dal punto di vista di quell’epoca, era molto razionale e comprensibile ottenere gas via gasdotto, anche dalla Russia, che era più economico del GNL da altre parti del mondo“. Ha aggiunto che “anche durante la Guerra Fredda, la Russia era un fornitore di energia affidabile“.

Angela Merkel ha guidato la Germania dal 2005 fino allo scorso dicembre. Durante la sua permanenza al potere, è entrato in funzione il gasdotto Nord Stream 1 che porta il gas direttamente dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico. Il suo governo ha anche sostenuto il gasdotto parallelo Nord Stream 2, nonostante la forte opposizione dei paesi dell’Europa centrale e orientale e degli Stati Uniti. Non è mai entrato in servizio perché l’attuale cancelliere Olaf Scholz ha interrotto il suo processo di certificazione poco prima che la Russia invadesse l’Ucraina a febbraio. “Questo brutale attacco della Russia ha portato un cambiamento; è un punto di svolta e il nuovo governo ovviamente deve affrontarlo e lo sta facendo”, ha affermato Merkel. L’ex cancelliera non ha fatto molte apparizioni pubbliche da quando ha lasciato l’incarico Ha già difeso i suoi tentativi di cancelliera per trovare una soluzione diplomatica alle tensioni tra Russia e Ucraina.

Gas ed energia nucleare

Giovedì, ha chiarito di essere rimasta fedele alla sua decisione del 2011 di eliminare gradualmente l’uso dell’energia nucleare da parte della Germania alla fine di quest’anno, la Merkel non avrebbe commentato un dibattito in corso nella coalizione di Scholz sul fatto e per quanto tempo i restanti reattori dovrebbero essere mantenuti in linea.

Un nuovo rapporto pubblicato questa settimana dal Center for Research on Energy and Clean Air ha rilevato che il numero di nuovi impianti eolici installati in Germania è diminuito drasticamente dopo il 2015, durante il terzo mandato della Merkel.

Se la Germania avesse continuato a costruire turbine eoliche al ritmo di altri paesi europei, la capacità installata sarebbe stata di 32 Gigawatt in più entro la fine dello scorso anno, ha affermato il think tank finlandese. Ciò avrebbe ridotto significativamente la dipendenza della Germania dal gas e dall’energia nucleare, ha affermato.