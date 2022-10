Antartide: la “frattura di Halloween” monitorata dai satelliti

MeteoWeb

In occasione di Halloween, l’Agenzia Spaziale Europea ha diffuso un’immagine realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2: protagonista la “frattura di Halloween“, in Antartide.

Avvistata per la prima volta il 31 ottobre 2016, l'”Halloween Crack” si estende dal Ghiacciaio McDonald, che è sostanzialmente dove la parte inferiore della calotta di ghiaccio galleggiante poggia sul fondale poco profondo. Questo punto di blocco rallenta il flusso di ghiaccio e frattura la superficie.

L’Halloween Crack, attualmente stabile, si estende adiacente alla punta più precaria della Piattaforma di ghiaccio Brunt. Questa punta della piattaforma è tenuta in posizione solo da una stretta striscia di ghiaccio lunga circa 600 metri all’estremità settentrionale della lunga voragine che taglia la parte occidentale e rimanente orientale della piattaforma di ghiaccio. Se e quando questo potenziale punto di rottura alla fine cederà, si prevede che darà vita ad un enorme iceberg di circa 1750 km quadrati, oltre 5 volte più grande di Malta.

Il monitoraggio di routine da parte di satelliti con diverse capacità di osservazione offre una visione senza precedenti di eventi che si verificano in regioni remote come l’Antartide e di come le piattaforme di ghiaccio stanno reagendo in risposta ai cambiamenti nella dinamica del ghiaccio, nella temperatura dell’aria e dell’oceano.