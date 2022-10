La guerra dei semiconduttori: Apple rinuncia ai chip YMTC cinesi su pressione del governo

MeteoWeb

Apple non utilizzerà i chip del principale produttore cinese, Yangtze Memory Technologies. Secondo un rapporto di Nikkei Asia, Cupertino pensava ai microprocessori di YMTC per la sua ultima generazione di iPhone (per il mercato locale), ma è stata costretta a cambiare strategia a causa della stretta dell’amministrazione Biden sui microprocessori di Pechino.

In particolare, Apple voleva utilizzare il chip di memoria flash NAND di YMTC. Il chip è in grado di memorizzare dati e non richiede alimentazione per funzionare. Il gigante tecnologico americano avrebbe dovuto utilizzare la memoria flash NAND 3D a 128 strati di YMTC per il suo smartphone.

Alla fine di settembre, Washington ha imposto controlli più severi sulle esportazioni in Cina. La scorsa settimana poi ha aggiunto YMTC e altre 30 aziende cinesi nella lista di compagnie che non possono acquistare determinati prodotti statunitensi. YMTC è anche oggetto di indagine da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per verificare se abbia o meno violato i controlli sulle esportazioni di Washington vendendo chip a Huawei, società di telecomunicazioni cinese già inserita nella black list statunitense.

Inizialmente Apple aveva pianificato di iniziare a utilizzare i chip YMTC finanziati dal governo già quest’anno, poiché sono almeno il 20% più economici di quelli dei suoi principali rivali. Tuttavia, la crescente pressione geopolitica e le critiche da parte dei politici statunitensi hanno portato Apple a cambiare rotta, secondo diverse fonti. “I prodotti sono stati verificati, ma non sono entrati nelle linee di produzione quando è iniziata la produzione di massa del nuovo iPhone”, ha detto una delle fonti a Nikkei Asia.

Apple ha iniziato a collaborare con YMTC nel 2018. Attualmente utilizza i chip NAND giapponesi Kioxia (precedentemente noti come Toshiba) per iPhone 13, M1 Pro/Max MacBook Pro e iPad Pro. Le restrizioni sui chip NAND di YMTC potrebbero spingere ulteriormente Apple a cercare alternative. L’azienda sta già pianificando di spostare le unità di assemblaggio dalla Cina all’India e al Vietnam.

YMTC è stata anche colpita da controlli più severi sulle esportazioni, rivolti al più ampio settore dei chip cinese. Queste nuove regole, tra le altre restrizioni, impediscono ai produttori di apparecchiature di chip statunitensi di fornire servizi o supporto tecnico che aiuterebbero le aziende cinesi a produrre chip avanzati.

YMTC è la speranza della Cina di entrare nell’arena delle memorie flash NAND che è stata a lungo dominata da una manciata di aziende, vale a dire Samsung e SK Hynix della Corea del Sud, Kioxia del Giappone e Micron degli Stati Uniti. Fondata nel 2016, YMTC sta attualmente aumentando la produzione nel suo secondo impianto di chip, che dovrebbe iniziare la produzione di massa quest’anno.

Il potenziale accordo con Apple è stato visto dall’industria come una grande vittoria per il segmento dei semiconduttori cinese, poiché avrebbe dimostrato la sua capacità di fornire prodotti di qualità per i migliori marchi globali.