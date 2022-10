La COP27 sul clima prima del G20 di Bali: i primi appuntamenti internazionali del premier Giorgia Meloni

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in giro per il mondo nella prima metà di Novembre: stamani ha ufficializzato i suoi primi appuntamenti internazionali che inizieranno con un incontro fissato con i vertici delle istituzioni dell’Unione Europea fissato per il 3 novembre a Bruxelles.

Poi 7 e 8 Novembre Meloni parteciperà al Vertice dei capi di Stato e di governo COP27 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) di Sharm El Sheikh, in Egitto. Infine, il 15 e 16 Novembre il premier sarà a Bali per il G20.