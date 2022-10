Un asteroide mostruosamente grande attraverserà l’orbita terrestre ad Halloween

Secondo la NASA, un asteroide “potenzialmente pericoloso” scoperto di recente, grande quasi quanto il grattacielo più alto del mondo, transiterà vicino alla Terra giusto in tempo per Halloween.

Il sasso spaziale, chiamato 2022 RM4, ha un diametro stimato compreso tra 330 e 740 metri, un’altezza prossima al Burj Khalifa di Dubai, alto 828 metri, l’edificio più alto del mondo. “Sfiorerà” il nostro pianeta a una velocità di circa 84.500 km/h, ovvero circa 68 volte la velocità del suono.

Al suo massimo avvicinamento, il 1° novembre, l’asteroide arriverà a circa 2,3 milioni di km dalla Terra, circa 6 volte la distanza media tra la Terra e la Luna. Per gli standard cosmici, è un margine abbastanza ridotto.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq

— Tony Dunn (@tony873004) October 5, 2022