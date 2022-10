L’asteroide Phaethon si comporta in modo strano, gli astronomi hanno scoperto perché

MeteoWeb

La Japan Aerospace Exploration Agency intende lanciare la missione DESTINY+ verso l’asteroide near-Earth Phaethon nel 2024, con l’obiettivo di volare vicino alla roccia spaziale nel 2028: di conseguenza, questo asteroide “potenzialmente pericoloso” è stato studiato molto attentamente in vista della missione.

I ricercatori hanno recentemente fatto una scoperta particolarmente degna di nota riguardo Phaethon: la sua rotazione sta accelerando. In sostanza, ruota una volta ogni 3,6 ore e quel periodo di rotazione sta diminuendo di circa 4 millisecondi all’anno. Anche un piccolo cambiamento come questo potrebbe avere un impatto sulle osservazioni di DESTINY+. Conoscere la velocità di rotazione specifica consente al team di prevedere con maggiore precisione l’orientamento dell’asteroide durante il sorvolo del veicolo spaziale, e, a sua volta, ciò consente al team di essere più specifico con le proprie osservazioni.

È raro che la rotazione di un asteroide cambi. Phaethon è solo l’11° asteroide conosciuto a mostrare un cambiamento nel suo periodo di rotazione, ed è la più grande tra tali rocce spaziali, con un diametro medio di 5,4 km.

Utilizzando dati e osservazioni dal 1989 al 2021, Sean Marshall, scienziato planetario dell’Osservatorio di Arecibo a Porto Rico, ha creato un modello per definire la forma di Phaethon in preparazione per la missione DESTINY+.

“Le previsioni del modello della forma non corrispondevano ai dati,” ha affermato Marshall. “I periodi in cui il modello era più luminoso erano chiaramente fuori sincronia con i tempi in cui Phaethon era effettivamente osservato come più luminoso. Mi sono reso conto che ciò poteva essere spiegato dal periodo di rotazione di Phaethon, che poteva essere cambiato leggermente prima delle osservazioni del 2021, forse per attività cometaria quando era vicino al perielio (il punto della sua orbita più vicino al Sole) nel dicembre 2020“.

Marshall ha stabilito che il modello che meglio si adattava ai dati includeva un’accelerazione rotazionale costante, in altre parole, la regolare diminuzione del periodo di rotazione di Phaethon di 4 millisecondi all’anno.

“Questa è una buona notizia per il team di DESTINY+, dal momento che un cambiamento costante significa che l’orientamento di Phaethon al momento del sorvolo della navicella spaziale può essere previsto con precisione, così sapranno quali regioni saranno illuminate dal Sole,” ha affermato Marshall.

Gli scienziati stanno ancora imparando a conoscere Phaethon e la missione DESTINY+ rivelerà sicuramente di più. In ogni caso sappiamo che sebbene Phaethon sia abbastanza grande e abbastanza vicino alla Terra da essere classificato un asteroide “potenzialmente pericoloso”, gli scienziati hanno stabilito che non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta.

I ricercatori hanno presentato i risultati dello studio alla 54ª riunione annuale della Division for Planetary Sciences dell’American Astronomical Society in Ontario, all’inizio di questo mese.