AstroSamantha è tornata in Europa: aereo atterrato a Colonia

MeteoWeb

L’astronauta dell’ESA, Samantha Cristoforetti, è tornata in Europa. L’aereo è appena atterrato in Germania, a Colonia, dove si trova il Centro di addestramento degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Ne dà notizia la stessa Esa in un tweet. AstroSamantha, a conclusione della sua missione sulla ISS, è apparsa sorridente e riposata, è scesa dalla scaletta dell’aereo salutando con la mano e poi si è allontanata dal velivolo, continuando a salutare i presenti.

AstroSamantha: “mi sembra di essere partita ieri”

“Mi sembra di essere partita ieri, questi mesi sono volati“, ha detto Samantha Cristoforetti nel corso della conferenza stampa tenuta subito dopo l’arrivo in Germania. Quindi ha ringraziato l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l’Esa per l’opportunità avuta. AstroSamantha trascorrerà le prossime settimane a Colonia per affrontare la riabilitazione dopo 170 giorni in assenza di peso e per i test post-volo relativi ad alcuni esperimenti di fisiologia che ha condotto sulla Stazione Spaziale nella missione Minerva.