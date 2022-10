Astroturismo: il progetto STARLIGHT a caccia di partecipanti

MeteoWeb

Il progetto STARLIGHT stia cercando 11 partecipanti interessati ad acquisire nuove competenze per la creazione di un business innovativo e offrire di nuovi pacchetti turistici esclusivi ed esperienziali legati al turismo sostenibile e, in particolare, all’osservazione dei cieli bui.

Queste le attività in cui i selezionati saranno coinvolti:

Consultazione del materiale didattico per acquisire conoscenze su astronomia e osservazione delle stelle, biodiversità e impatto dell’inquinamento luminoso e il rapporto tra la nostra cultura e l’astronomia.

Divulgazione scientifica sull’astronomia e sulla biodiversità/conservazione della natura; Turismo esperienziale (presentazione e analisi di casi di studio); Imprenditorialità, marketing territoriale e digitale;

La call è aperta per 11 partecipanti che risiedano, anche temporaneamente, in Italia e rispondano ad una delle seguenti categorie:

Giovani europei di età inferiore ai 35 anni (nati tra il 1988 e il 2005 inclusi), con un interesse per l’osservazione dei cieli bui, il turismo sostenibile, la biodiversità e l’impatto dell’inquinamento luminoso (dal 60% al 90% dei partecipanti)

1) Accoglienza turistica 2) Gastronomia 3) Viaggi e tour 4) Destination management 5) Guide ed experience making

(dal 10% al 40% dei partecipanti).

Considerato che le attività saranno svolte in inglese, per partecipare è necessaria una discreta conoscenza della lingua.

E’ possibile candidarsi entro e non oltre il 01/12/2022.

Per candidarsi è possibile consultare la call per i partecipanti.

Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile consultare il sito del progetto, o contattarci via mail a starlight.erasmus@gmail.com.

Il progetto STARLIGHT

Il progetto STARLIGHT mira ad aumentare le opportunità di lavoro per i giovani europei (18-30 anni) con un background di istruzione/formazione nel turismo e aumento delle competenze per gli operatori turistici già attivi, individuando settori innovativi in linea con le tendenze del mercato e in particolare la promozione dei cieli bui come elemento competitivo per un turismo sostenibile ed esperienziale.

Nonostante l’Europa rimanga la destinazione turistica n° 1 al mondo, il turismo europeo deve affrontare molte sfide, a cominciare dalla necessità di rinnovarsi costantemente e migliorare la qualità. Il settore deve adattarsi rapidamente alla rivoluzione digitale e sviluppare nuovi prodotti attraenti in modo sostenibile per le comunità locali e l’ambiente. Saranno necessarie nuove capacità, competenze e conoscenze, sia per i giovani professionisti che per gli operatori esperti.

STARLIGHT coinvolgerà 60 giovani partecipanti che approfondiranno argomenti come astronomia, biodiversità, storia e cultura, inquinamento luminoso. I giovani saranno in grado di creare un business innovativo, costruire pacchetti esperienziali da offrire ai turisti e impareranno a raccontare la storia dei nostri cieli trasformandola in un’opportunità di lavoro.

La partnership è distribuita su sei paesi europei (Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Slovenia e Spagna) e comprende varie competenze come astronomia, conservazione della natura e del patrimonio culturale, sviluppo locale e turismo sostenibile.