Gli attivisti di Ultima Generazione tentano blocco del traffico a Roma, una decina di identificati

Gli attivisti di Ultima Generazione sono tornati in strada a Roma questa mattina e hanno tentato di bloccare il traffico: hanno occupato Via Salaria, incrocio via Grottazzolina, e Viale Marco Polo, in direzione Piramide.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha liberato in pochi minuti le strade e portato i responsabili in commissariato per l’identificazione.

Entrati in strada con lunghi striscioni ”No gas no carbone”, gli attivisti si sono seduti sulle carreggiate bloccando le auto. Dietro di queste, lunghe colonne di veicoli. Decise e immediate le rimostranze e gli insulti degli automobilisti bloccati.