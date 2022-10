La Russia chiede all’ONU di indagare sulle “attività biologiche militari” degli USA in Ucraina

MeteoWeb

La Russia ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di istituire una commissione per indagare sull’ipotesi secondo cui Stati Uniti e Ucraina starebbero violando la convenzione che vieta l’uso di armi biologiche a seguito delle attività svolte nei laboratori biologici ucraini.

Una bozza di risoluzione circolata tra i membri del consiglio e ottenuta martedì dall’Associated Press afferma che ai sensi dell’articolo VI della convenzione la Russia ha presentato una denuncia ufficiale sostenendo che in Ucraina si stanno svolgendo attività biologiche vietate.

Subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio, l’ambasciatore delle Nazioni Unite Vassily Nebenzia aveva affermato che laboratori americani segreti in Ucraina erano impegnati in una guerra biologica, un’accusa negata da Stati Uniti e Ucraina.

La bozza di risoluzione autorizzerebbe il Consiglio di sicurezza a istituire una commissione composta da suoi 15 membri per indagare sulle affermazioni russe e riferire al consiglio entro il 30 novembre e alle parti della convenzione in una conferenza di revisione a Ginevra dal 28 novembre al 16 dicembre.

Prendendo atto che la Federazione Russa ha presentato una denuncia ufficiale in linea con le disposizioni dell’articolo VI della Convenzione sulle armi biologiche, in merito alle accuse di programmi di armi biologiche in Ucraina, Adedeji Ebo, Direttore e Vice dell’Alto Rappresentante per il Disarmo, ha ribadito che le Nazioni Unite non sono a conoscenza di tali programmi di armi biologiche. Ha inoltre sottolineato che l’Organizzazione attualmente non ha né il mandato né la capacità tecnica o operativa per indagare sulla questione.

Il rappresentante all’ONU degli Stati Uniti ha ribadito che il suo Paese non ha un programma di armi biologiche né sostiene alcun laboratorio di armi biologiche ucraino. Il delegato dell’Ucraina, ribadendo che il suo Paese non ha mai sviluppato, prodotto o immagazzinato armi biologiche o chimiche, ha sottolineato che la maggioranza degli Stati parti alla riunione consultiva formale di settembre ha ritenuto accurate e convincenti le presentazioni del suo Paese e degli Stati Uniti, mentre tutte le accuse della Federazione Russa sono state respinte. Sebbene Kiev abbia chiesto numerose volte a Mosca di fornire informazioni sull’ubicazione e sullo stato dei biomateriali dai laboratori di salute pubblica nelle parti occupate dell’Ucraina, il delegato ha sottolineato che non è stata ricevuta alcuna risposta.