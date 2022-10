L’autunno nelle Isole Baleari tra mercati, fiere e feste

MeteoWeb

L’autunno è il momento ideale per scoprire le Isole Baleari, una stagione d’oro per escursionisti, ciclisti, appassionati di sport d’avventura, ma anche un’occasione perfetta per assistere a mercati e fiere e per gustare gli squisiti prodotti tradizionali, che vi permetteranno di scoprire la sua gastronomia e i suoi costumi.

Da settembre a novembre Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca continuano a regalare giornate soleggiate e temperature ideali di cui approfittare per girare per i sentieri delle isole e godere del patrimonio naturale dei villaggi dell’arcipelago. Tutto questo senza dimenticare che l’autunno è la stagione delle più importanti fiere locali: il pretesto perfetto per scoprire i villaggi dell’entroterra. Quando l’estate giunge al termine, infatti, le Isole Baleari cambiano pelle e regalano paradisi nascosti e intrattenimenti tutti da scoprire.

A Maiorca, per esempio, è possibile perdersi tra i vigneti facendo lunghe passeggiate con visite alle cantine e degustazioni. Minorca, invece, ha un patrimonio architettonico da far invidia a molti. Ibiza ha una ricchezza storica di chiese costruite tra il XIV e XVIII secolo come fortezze per proteggere la popolazione dagli attacchi dei pirati. Formentera, infine, è – a detta di molti – l’isola perfetta per ritrovare se stessi e godere di una natura incontaminata che difficilmente sarà ritrovabile altrove. Ma non è finita qui, per chi avesse in mente una vacanza a metà tra il silenzio e il frastuono, ecco i luoghi, i mercati, le fiere e le feste a cui vale la pena assistere.

Maiorca: Fiera di Algaida

Ogni ottobre, il sabato precedente a Sant Lluc, Algaida celebra la sua tradizionale fiera che quest’anno si terrà il 15 del mese. È un evento durante il quale si possono trovare tantissimi prodotti agroalimentari e artigianali, oltre a un’ampia rappresentanza di iniziative di Commercio Equo, Solidale e Sostenibile. Le Isole Baleari sono, infatti, attive e proattive nel promuovere progetti di turismo sostenibili e scelgono anche momenti di convivialità per farne un asset fondamentale per l’arcipelago. Protagoniste di questa ricorrenza sono anche le aziende delle Baleari che lavorano con gli ottimi prodotti locali, altro elemento attrattivo delle isole, non sempre conosciuto dai turisti.

Minorca: Fiera del formaggio Mahón

A Minorca si produce il formaggio fin dall’antichità: gli archeologi, infatti, hanno trovato reperti di strumenti che sembra servissero proprio per la sua elaborazione che datano l’anno 2000 a.C. circa. Il formaggio Mahón, italianizzato Maó, è un formaggio tipico minorquino, che prende il nome dalla città e dal porto naturale di Maó. Proprio quest’anno Maó ospiterà la prima Fiera del formaggio di Mahón-Menorca il 21, 22 e 23 ottobre, con l’obiettivo di diventare una fiera di riferimento per questo prodotto DOP in tutto l’arcipelago e al di fuori. Durante i tre giorni di evento, il programma prevede dimostrazioni di cucina, degustazioni di prodotti, tavole rotonde, musica, attività e laboratori per famiglie. La fiera fa parte delle attività poste in essere per celebrare Minorca come Regione europea della Gastronomia.

Formentera: Mercato dell’artigianato di La Mola

Formentera è conosciuta ai turisti come un’isola intrisa di natura e di paesaggi mozzafiato. Molto famoso è El Pilar de La Mola, il faro che è stato anche oggetto di film e che, una volta arrivati a Formentera, costituisce tappa fissa per i visitatori. Ai piedi del faro, però, c’è qualcos’altro che vale la pena visitare: il mercato dell’artigianato che dura fino a ottobre. È il mercato più importante di Formentera, sia per tutti gli artigiani che partecipano con i loro banchi, sia per il numero di visitatori, ed è ormai diventato un punto d’incontro, con musica dal vivo nella sua piazza centrale e le terrazze dei bar della zona che si riempiono. Nato da un’iniziativa privata di vari artisti e artigiani, oggi cerca di mantenere lo stesso scopo originario: mostrare, vendere e promuovere l’artigianato locale.

Ibiza: Fiera del Sale

Dalle Saline dell’isola di Ibiza si estrae da migliaia di anni il famoso “Sal de Ibiza”, un sale d’eccellenza, meticolosamente raccolto a mano, naturale e senza additivi. Il sale è ormai diventato un simbolo per l’isola, a tal punto che dal 28 al 30 ottobre Ibiza ospiterà la VI Fiera del Sale. Organizzata dal Consell de Ibiza e dal Comune di San José, l’evento mira a mettere in evidenza l’importanza della tradizione del sale nella storia di Ibiza, che durante i secoli ha rappresentato ila prima industria e attività economica. Durante questi tre giorni ci saranno laboratori, attività, escursioni, itinerari guidati, musica, divertimento e tanto altro.