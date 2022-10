Barcolana a Trieste, oggi la grande regata: 54ª edizione all’insegna della sostenibilità

MeteoWeb

Per tutti gli appassionati di mare e di vela, per chi non vuole perdersi uno spettacolo unico al mondo, ogni anno, la 2ª domenica di ottobre a Trieste è protagonista indiscussa la Barcolana, la regata velica internazionale giunta quest’anno alla 54ª edizione: un magico mix di competizione agonistica e festa “pop” della vela che trasforma Trieste nella capitale europea della vela.

Barcolana, 54ª edizione all’insegna della sostenibilità

La Barcolana numero 54 conta 1.614 iscritti. Il via verrà dato dalla nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci: l’antico veliero poco dopo le 07:30 ha lasciato l’ormeggio lungo le Rive per trasferirsi nella zona della partenza della regata, tradizionalmente la più partecipata del mondo.

Tutto pronto per la partenza, come al solito, nelle acque davanti al Castello di Miramare e aree limitrofe dove si concentreranno le tantissime barche. Tre sono le favorite: Arca, Deep Blu, Way of Life favoriti.

La Barcolana, però, non è solo una regata da competizione: è la grande festa del mare dei triestini e degli appassionati del mare e della vela che arrivano ogni anno da vari Paesi del mondo.

Per quanto riguarda il meteo, quest’anno – dopo varie edizioni difficili per il troppo vento o la troppa bonaccia – dovrebbe esserci vento buono per gonfiare le vele, senza estremi. La Guardia di Finanza, con Polizia di Stato e Carabinieri e Capitaneria di Porto garantirà, come di consueto, con le proprie unità navali una “adeguata cornice di sicurezza della manifestazione“.