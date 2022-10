A Bari asportato tumore ovarico di 8 kg

MeteoWeb

Un tumore ovarico del peso di 8 kg è stato asportato a una 61enne ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Di Venere” di Bari, diretto da Mario Vicino. Si tratta di “un’operazione straordinaria non solo per le dimensioni della massa tumorale asportata, grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso, dalla scoperta del tumore, in un quadro clinico veramente drammatico, alla soluzione adottata con esito favorevole,” ha sottolineato il dott. Vicino.

La donna avvertiva da lungo tempo dolore e gonfiore addominale e dieci giorni fa si è sottoposta a Tac da cui è emersa la presenza del tumore a partire dal pavimento pelvico sino a giungere sotto il diaframma, associata alla presenza di liquido in addome e con un versamento pleurico. A complicare la situazione, già di per sé molto grave, il completo sbandamento su un lato degli organi del mediastino, cuore, aorta ed esofago, causato dalla compressione.

L’intervento è durato 3 ore: importante è stata “la collaborazione tra le diverse strutture sanitarie e la capacità di diverse professionalità di mettere in comune efficacemente le proprie esperienze a tutela della salute delle persone: è senza dubbio una ricchezza per le aziende coinvolte, per il territorio e per i pazienti“, evidenzia il medico.

La donna tornerà a casa sabato prossimo.