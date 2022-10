Il Beluga consegna un satellite Airbus al Kennedy Space Center

MeteoWeb

Questo fine settimana è atterrato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, un aereo speciale: l’Airbus BelugaST (A300-600ST) per consegnare il satellite HOTBIRD 13G, costruito da Airbus, per Eutelsat. Il tutto è avvenuto poche ore dopo che il suo gemello, HOTBIRD 13F, era stato stato lanciato con successo da un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Questi veicoli spaziali sono i primi membri della nuova famiglia di satelliti per telecomunicazioni “Eurostar Neo” di Airbus, basati su una piattaforma e tecnologie di nuova generazione sviluppate con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e di altri enti tra cui il Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) e la UK Space Agency (UKSA).

Questo traguardo segna anche la prima volta che il Beluga è andato negli Stati Uniti dal 2009, quando ha trasportato il modulo europeo “Tranquility” della Stazione Spaziale Internazionale. Per quest’ultima missione il Beluga ha utilizzato il 30% di SAF – Sustainable Aviation Fuel per il volo effettuato da Tolosa, rispecchiando le ambizioni di decarbonizzazione di Airbus.

“È un vero onore presentare consecutivamente due satelliti per il nostro cliente Eutelsat: due gioielli di tecnologia europea presso l’iconico Kennedy Space Center”, ha dichiarato Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems di Airbus. “La capacità di Airbus di mettere in campo una soluzione europea autonoma è evidenziata dal trasporto dei nostri satelliti sull’esclusivo aeromobile Beluga, un vero esempio di sinergie pan-Airbus”.

Una volta raggiunta la loro posizione orbitale, questi due satelliti, dotati di sistemi di alimentazione e di controllo termico più efficienti rispetto ai loro predecessori, saranno in grado di trasmettere più di 1.000 canali televisivi in Europa, Africa settentrionale e Medio Oriente. Inoltre, sostituendo i tre satelliti Eutelsat attualmente in orbita, miglioreranno la capacità di Eutelsat di fornire connettività a oltre 135 milioni di persone.

Con l’arrivo del nuovo BelugaXL, basato sulla più grande piattaforma A330-200, la flotta BelugaST esistente viene progressivamente resa disponibile per servizi di trasporto merci di grandi dimensioni a livello globale. Dal lancio del nuovo servizio Airbus Beluga Transport, a gennaio, il BelugaST ha effettuato missioni per diversi clienti in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni sul Beluga sono disponibili a questo indirizzo: Airbus deploys Beluga A300-600 ST fleet to serve industry’s outsized cargo transportation needs | Airbus