Blackout Ucraina: città e distretti al buio in dieci regioni

In dieci regioni ucraine (Leopoli, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Vinnytsia, Cherkasy, Kiev, Poltava, Sumy e Kharkiv) i blackout sono applicati in quasi tutte le aree. In altre 4 Regioni (Zhytomyr, Chernihiv, Dnepropetrovsk e Mykolaiv) si verificano blackout continui in diverse città e distretti.

Situazione critica a Leopoli, dove si registrano blackout nelle forniture elettriche. La città ucraina occidentale è stata colpita anche oggi dai bombardamenti russi. Obiettivo principale dei raid sono le infrastrutture della rete elettrica. Il governatore della regione, Maxim Kozitski, ha confermato su Telegram che ci sono state almeno tre esplosioni, contro due impianti e ha chiesto ai residenti di adottare misure per risparmiare energia.

Il sindaco Andriy Sadovyi, ha denunciato che il 30 per cento della città questa mattina era senza elettricità. Ci sono state anche sospensioni dell’erogazione di acqua in diversi quartieri della città.