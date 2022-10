Clima: nuovo blocco degli attivisti di Ultima Generazione sull’Ardeatina a Roma

MeteoWeb

Nuovo blocco degli attivisti di “Ultima generazione” stamattina a Roma, sull’Ardeatina. Sul posto la polizia in tenuta antisommossa, che ha interrotto in breve tempo la protesta.

Diversi fascicoli sono aperti in Procura a Roma sui blocchi stradali organizzati negli ultimi mesi su diverse arterie della Capitale e in particolare sul GRA dagli attivisti. I reati ipotizzati vanno dall’interruzione di pubblico servizio alla manifestazione non autorizzata.

Gli attivisti di “Ultima generazione” manifestano contro l’utilizzo di combustibili fossili e chiedono tra l’altro di incrementare le energie rinnovabili.