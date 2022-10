Bologna: il 23 ottobre il disinnesco della bomba rinvenuta a Sasso Marconi

MeteoWeb

E’ in programma domenica 23 ottobre il disinnesco della bomba da aereo inesplosa, di fabbricazione americana, risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta a Sasso Marconi, località Monte Mario, vicino al raccordo autostradale R43. Dell’operazione di bonifica si occuperà il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore.

Le attività di disinnesco prevedono l’istituzione di una “zona rossa” con un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno: saranno evacuati i residenti (circa 10 persone) con contestuale divieto di circolazione veicolare e pedonale, fino al termine delle operazioni.

La durata delle attività di disinnesco è stimata in circa 6ore (3 ore per il despolettamento e 3 ore per il brillamento).

L’Autostrada A1 Milano Napoli e la SS 64 Porrettana rimarranno aperte.