Bomba sporca, accuse reciproche tra Russia e Ucraina: le dichiarazioni degli USA

Mentre Ucraina e Russia si lanciano accuse reciproche in merito all’utilizzo di una bomba sporca nella guerra in Ucraina, gli Stati Uniti continuano a ribadire di non avere indicazioni sul suo uso da parte della Russia. Una bomba sporca non è un’arma nucleare, ma un dispositivo improvvisato che utilizza esplosivi convenzionali per diffondere materiale radioattivo.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha affermato che “non ci sono indicazioni che la Russia utilizzerà una bomba sporca”. E Putin ha dichiarato che “la Russia non ha intenzione di usare armi nucleari in Ucraina”. Secondo il Presidente russo, invece, “l’Ucraina vuole provocare un incidente nucleare e poi affidare la responsabilità alla Russia per intensificare i combattimenti”.

Gli alti funzionari militari russi hanno iniziato la serie di accuse sulle bombe sporche durante il fine settimana, avvertendo le loro controparti americane, il Segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III e il Generale Mark A. Milley, Presidente del Joint Chiefs of Staff, che l’Ucraina aveva intenzione di far esplodere un attacco radiologico sul suolo ucraino. Ma non hanno offerto alcuna prova.

L’Ucraina, invece, ha risposto accusando i russi di costruire segretamente bombe sporche nella più grande centrale nucleare d’Europa, che ora occupano le truppe russe.