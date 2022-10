Allerta botulino nel pesto: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Pesto di finocchietto selvatico contaminato da botulino. Il lotto richiamato, a marchio Alicos, è il n°15ST22, con data di scadenza 15 settembre 2024. Il prodotto è venduto in confezioni da 190 grammi.

Il motivo del richiamo è indicato in: “rischio di grave proliferazione di flora batterica pericolosa (C.botulinum) dovuta ad una non corretta acidificazione del prodotto“. Tra le avvertenze si chiede a chi avesse già acquistato di non consumare il prodotto, ma di renderlo al punto vendita di acquisto. Lo scopo è quello di evitare intossicazioni da botulino.

