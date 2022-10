Un “buco nel cielo”: spettacolo alle porte di Roma, ecco di cosa si tratta | FOTO

MeteoWeb

Quello che aveva tutto l’aspetto di un buco nel cielo ha lasciato perplessi e in alcuni casi anche allarmati i cittadini nella zona di Saracinesco, paese alle porte di Roma. Nella mattina di giovedì 6 ottobre, nel cielo è apparso questo strano fenomeno. Oltre al “buco” nel cielo, si notava anche la forma di un vortice a imbuto molto grande, al punto che in molti hanno pensato ad un tornado. C’è chi ha anche pensato ad un fenomeno paranormale. Le foto della gallery scorrevole in alto sono di un membro della Protezione Civile di Vicovaro.

In realtà, il fenomeno in questione è noto e ha la sua spiegazione scientifica: si tratta di un “Fallstreak Hole” (o anche “skypunch”, pugno nel cielo), un fenomeno meteorologico molto raro. Eventi di questo tipo solitamente si formano nelle nuvole dei livelli medio-alti dell’atmosfera (cirrocumuli o altocumuli), costituite da gocce d’acqua super-raffreddate, ossia acqua al di sotto degli 0°C ma non ancora congelata. Gli aerei che fanno breccia in questo strato di nuvole fanno espandere e raffreddare l’aria quando passa sulle ali o sulle eliche. Questo cambiamento di temperatura può essere sufficiente ad innescare il congelamento delle gocce super-raffreddate e la formazione di cristalli di ghiaccio che sono abbastanza grandi da cadere sotto lo strato nuvoloso in questo caratteristico modello. Si viene così a creare un “Fallstreak Hole” nel centro della nuvola.

I cristalli che stanno congelando alterano lo strato nuvoloso e causano ulteriore congelamento intorno a loro in un effetto a catena che determina l’estensione della formazione, che solitamente ha forma circolare o ellittica. A volte possono estendersi fino a 50km nell’arco di un’ora. Solitamente hanno una durata compresa tra mezz’ora e un’ora, ma possono arrivare anche a 2 ore.

Nonostante gli esperti abbiano una chiara spiegazione per le origini di questo suggestivo fenomeno, i “Fallstreak Hole” non sono molto conosciuti proprio a causa della loro rarità e per questo motivo vengono spesso associati ad avvistamenti UFO.