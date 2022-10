Il buco dell’ozono è cresciuto quest’anno, ma “la tendenza è al miglioramento”

MeteoWeb

Il buco dell’ozono antartico la scorsa settimana ha raggiunto un picco di dimensioni moderatamente grandi per il terzo anno consecutivo (è più grande del Nord America) ma gli esperti affermano che si sta comunque riducendo in linea generale, nonostante i recenti picchi causati dal freddo in alta quota.

Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua dimensione massima di oltre 26,4 milioni di km quadrati il 5 ottobre, il valore maggiore dal 2015, secondo la NASA. Gli scienziati affermano che ciò è avvenuto a causa delle temperature più basse del normale nelle regioni polari meridionali, comprese tra 12 e 20 km, dove si trova il buco dell’ozono.

“La tendenza generale è il miglioramento. È un po’ peggio quest’anno perché c’è stato un po’ più freddo,” ha affermato Paul Newman, Chief Earth Scientist presso il Goddard Space Flight Center della NASA. “Tutti i dati dicono che l’ozono è fase di ripresa“.

Anche considerando solo la dimensione massima del buco dell’ozono, soprattutto a ottobre, può essere fuorviante, ha affermato Susan Solomon del MIT. “L’esaurimento dell’ozono inizia più tardi e impiega più tempo per raggiungere il valore massimo e i buchi sono in genere meno profondi” a settembre, che è il mese chiave per valutare il recupero dell’ozono, non ottobre, ha dichiarato Solomon all’emittente NBC.

I prodotti chimici derivati da cloro e bromo presenti nell’atmosfera si nutrono dello strato protettivo di ozono. Il freddo crea nubi che rilasciano le sostanze chimiche, ha spiegato Newman. Più fa freddo, più ci sono nuvole, più grande è il buco dell’ozono.

Ciò che è al momento noto sui cambiamenti climatici è che il carbonio che intrappola il calore derivante dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale rende la superficie terrestre più calda, ma la stratosfera superiore, al di sopra dell’area in cui viene intrappolato il calore, diventa più fredda, ha detto Newman. Tuttavia, il buco dell’ozono è leggermente più in basso rispetto alla regione che si pensa sia stata raffreddata dai cambiamenti climatici, ha dichiarato Newman. Altri scienziati e ricerche collegano direttamente il raffreddamento nell’area al cambiamento climatico.