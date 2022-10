Cacciatore si spara a una gamba: è grave

MeteoWeb

Un incidente di caccia è avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Anzola, nella bassa Ossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Lo sfortunato protagonista della vicenda è un cacciatore di 67 anni. L’uomo, durante una battuta sull’Alpe Piazza Grande, si è sparato inavvertitamente a una gamba. I soccorso sono stati immediati. Un equipaggio del 118 è prontamente giunto sul posto. Il cacciatore è stato trasferito in ospedale in eliambulanza, ma si trova in gravi condizioni.