Cade in dirupo durante escursione, morto turista svizzero in Costiera sorrentina

MeteoWeb

Tragico incidente ieri pomeriggio in Costiera sorrentina: un uomo è morto a causa di un incidente, avvenuto mentre stava partecipando ad un’escursione di gruppo. Si è allontanato ed è caduto in un dirupo lungo il percorso turistico “Sentiero delle Sirenuse”. La vittima è un turista svizzero, 78enne, che era in vacanza in Campania.

I carabinieri della locale stazione e quelli di Massa Lubrense, insieme a personale del soccorso alpino di Napoli, hanno rinvenuto il corpo senza vita in località Borra.