Cagliari, crolla nella notte l’aula magna dell’Università | LIVE

E’ crollata l’aula magna dell’università di Cagliari situata in via Trentino intorno alle 20:50 di questa sera. I vigli del fuoco che sono già presenti all’ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte ed è molto improbabile, visto l’orario notturno, che ci fossero persone all’interno ma sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità.