Spettacolo nel mare della Calabria: enorme balena avvistata a Palmi | VIDEO

Il mare della Calabria continua a regalare avvistamenti mozzafiato. Dopo lo straordinario avvistamento di delfini di qualche giorno fa al largo di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, sempre nella stessa località una barca si è imbattuta in un’enorme balena.

Nel video in fondo all’articolo, si vedono le immagini del grosso esemplare, che regala anche due “spruzzi” quando riaffiora per pochi secondi in superficie. La reazione dei testimoni è senza ombra di dubbio condivisibile: sono increduli per le grandi dimensioni dell’animale.

Di seguito, il video dell’esemplare avvistato nelle acque di Palmi: