Calabria meravigliosa: scoperta una nuova grotta a Scilla | VIDEO

MeteoWeb

Scilla, borgo calabrese che si affaccia sullo Stretto di Messina, è un piccolo scrigno delle meraviglie che non smette di sorprendere. Di recente alcuni membri dell’associazione Magna Graecia Outdoor, nel corso di un’escursione vicino al costone dove si erge il belvedere Morselli, hanno scoperto una grotta. Il luogo appena scoperto è stato battezzato “Grotta di Glauco”.

“Noi esploriamo il territorio – ha spiegato Giovanni Luca Bellantoni, della Magna Graecia Outdoor, sulle pagine di Gazzetta del Sud – e non ci limitiamo ad accompagnare gli escursionisti, ma ci siamo dedicati da tempo a Scilla ripristinando anche antichi sentieri per riscoprire vecchi itinerari del paese sia via terra, sia via mare. Nel corso di un sopralluogo sulla scogliera a ovest di Scilla quella di Pacì e inerpicandomi per gli scogli ho trovato un anfratto, sono sceso ad esplorarlo e ho trovato un ambiente abbastanza grande che scende fino al mare. Ho trovato due specchi d’acqua. Uno abbastanza piccolo dove riesce a filtrare la luce dall’esterno, creando tutti i giochi di luci tipici delle grotte marine, e poi c’è un’apertura più grande che è spettacolare perché appena arrivi a livello del mare e ti affacci vedi il castello di Scilla”.