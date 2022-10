Caldo anomalo, +27°C a Roma: spiagge gremite come in piena estate da Nord a Sud

MeteoWeb

Spiagge gremite in tutt’Italia grazie alle condizioni meteo particolarmente favorevoli e straordinariamente anomale per questo periodo dell’anno. L’Anticiclone continua a garantire bel tempo in tutto il Paese con temperature eccezionalmente miti: il cielo è sereno e la colonnina di mercurio ha raggiunto oggi +27°C a Roma, Guidonia, Benevento, Oristano e Isernia, +26°C a Firenze, Viterbo, Latina, Cremona, Mantova, Ferrara e Ravenna, +25°C a Bologna, Verona, Padova, Parma, Pisa, Modena, Cesena, Frosinone, Avellino, Forlì, Imola, Jesi, Fermo, Siracusa, Trapani, Pordenone e Sanremo, +24°C a Genova, Cagliari, Sassari, La Spezia, Imperia, Rapallo, Brescia, Bergamo, Pavia, Reggio Emilia, Macerata, Cosenza e Vercelli, +23°C a Milano, Torino, Napoli, Palermo, Catania, Trieste, Perugia, Salerno, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Udine, Savona, Lodi e Sondrio.

Domani si concluderà il mese di ottobre più caldo da quando vengono rilevati i dati non solo in Italia ma su gran parte d’Europa, con record stravolti a Nord delle Alpi un po’ ovunque dalla Francia alla Germania fino a Danimarca e Svezia. Un’anomalia che non è ancora finita e proseguirà anche nei prossimi giorni, soprattutto sui Balcani e nell’Europa orientale.

Sull’Italia la popolazione ne ha approfittato per tornare in spiaggia: i litorali sono gremiti di bagnanti un po’ ovunque, da Nord a Sud, e molte attività balneari hanno riaperto i battenti cogliendo l’occasione per fare affari. Non si può certo dire che il clima non stia aiutando ad affrontare la crisi: le temperature così elevate consentono enormi risparmi sui consumi energetici e al tempo stesso spingono ad attività all’aperto, con i relativi indotti economici, che altrimenti in pieno autunno non sarebbero praticabili. E sulle spiagge, con le caldarroste, le persone ironizzano sul cambio d’ora: “anziché un’ora indietro dovevamo spostare le lancette due ore avanti“. Oggi, infatti, il sole tramonterà un’ora prima togliendo un’ora di luce pomeridiana. Un’ora, però, che si recupera al mattino quando altrimenti già nei giorni scorsi iniziava ad essere buio fino all’orario di ingresso in scuole e uffici.

In ogni caso, questo clima proseguirà anche in settimana per poi cambiare a partire da venerdì 4 Novembre quando inizierà un'ondata di maltempo che determinerà anche un contestuale calo termico, seppur non particolarmente rilevante.