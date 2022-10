Caldo: spiagge del litorale romano pieno per il Ponte di Ognissanti

MeteoWeb

Migliaia di auto si sono riversate sul litorale romano. Per il terzo giorno consecutivo ed in numero ancora maggiore, questa ultima domenica di ottobre ha registrato il pienone. Complice il caldo anomalo tipicamente estivo. Sulle spiagge libere o nei chioschi o stabilimenti aperti di Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, sono molti a prendere il sole in costume in riva al mare o a pranzare nei tavolini all’aperto.

Un trend, come se fosse giugno o luglio, iniziato già nella prima mattinata con la colazione o l’aperitivo. Un ponte di Ognissanti inedito. Ristoranti e bistrot registrano il pienone. Lungomare e banchine dei porti di Ostia e Fiumicino sono la meta preferita per passeggiate e sgambate in bicicletta, oltre che delle famiglie con i bambini, diversi con costumi “paurosi” di Halloween.