Caldo ovunque, ma a Livigno si scia: aperta pista di fondo | FOTO

Alpi in fermento: come si aprirà la stagione invernale 2022/23, dato il caldo attuale? Stanno saltando in serie le prime tappe di Coppa del Mondo di sci a causa delle alte temperature e l’assenza di precipitazioni nevose in quota. Nonostante questo, però, a Livigno da oggi si scia. L’immagine (la prima della gallery scorrevole in alto) che arriva dalla pagina ufficiale della località turistica dell’Alta Valtellina è quasi paradossale. Da una parte ci sono operai a mezze maniche e ‘gatti delle neve’ che spalmano neve su prati verdi. Dall’altra parte ci sono sciatori che si allenano come se fosse pieno inverno.

Da questo week-end, infatti, è operativo un primo anello per praticare lo sci di fondo. Questo perché Livigno, dal 2016, porta avanti il progetto di snowfarm. La scorsa primavera, prima della chiusura della stagione sciistica, sono stati accumulati 80mila metri cubi di neve che poi sono stati ricoperti da uno strato di fibra di legno (in passato si usava uno strato isolante in cippato mentre quest’anno si sono utilizzati teli in lana di legno) e da un telo geotermico.

Così la neve viene conservata ‘al freddo’ con una perdita di volume che si stima in circa il 20% del totale. Tutto il progetto viene promosso come “sostenibile“. Si tratta, in effetti, di accumulo di quanto già esistente, pertanto non si è di fronte a sprechi legati all’impiego di energia con i cannoni sparaneve e di acqua con i bacini idrici. Con la neve conservata in “freezer” è stato possibile allestire l’anello per lo sci di fondo sulla piana del paese.