Caldo fuori stagione, Reggio Calabria vola a +26°C e la gente torna in spiaggia | FOTO

Splende un sole più che caldo in riva allo Stretto di Messina in quest’ultima Domenica dell’anno con l’ora Legale: la temperatura ha raggiunto i +26°C a Reggio Calabria e, come possiamo osservare nelle fotografie di Renzo Pellicano nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, tanta gente è tornata in spiaggia.

Un clima particolarmente anomalo per le rive dello Stretto, dove nell’ultima decade di Ottobre la media delle temperature massime oscilla tra +21 e +22°C. E invece oggi la temperatura salirà ancora almeno fino a +27°C nel pomeriggio, e si manterrà su valori così elevati anche nei prossimi giorni.