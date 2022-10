Troppo caldo e vento: partita di hockey rinviata nel Modenese

MeteoWeb

Il meteo influisce sul ghiaccio e costringe a rinviare una partita di hockey. È successo a Fanano, nel Modenese, dove una partita di serie C di hockey è stata rimandata perché il ghiaccio era in condizioni non ottimali a causa del caldo, unito al vento di scirocco. Le condizioni del ghiaccio non permettevano il regolare scorrimento del disco di gomma utilizzato nelle partite.

La notizia, che risale a sabato scorso, è riportata dalla Gazzetta di Modena. Il match rinviato al Palaghiaccio del comune sull’Appennino Modenese è stata quella tra i Miners ed Aosta Gladiators. Le due società si sono accordate per recuperare la partita a Fanano il prossimo 19 novembre, quando il clima dovrebbe permettere il regolare svolgimento dell’incontro.