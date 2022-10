Canadair precipitato sull’Etna, non si trovano i resti dei piloti. Il tragico VIDEO dello schianto

MeteoWeb

Non sono ancora stati trovati i resti dei due piloti che viaggiavano a bordo del Canadair precipitato alle pendici dell’Etna, nei pressi di Linguaglossa, nel primo pomeriggio. Il velivolo precitato è il Canadair 28 che ha urtato un tratto di montagna con la carena durante le operazioni di spegnimento di un incendio sul monte Calcinera. Il velivolo era partito dall’aeroporto calabrese di Lamezia Terme con due piloti a bordo.

Domani partiranno da Palermo le squadre di soccorso dei vigili del fuoco con i droni per le ricerche. I due piloti risultano ufficialmente ancora “dispersi“, ma più passano le ore più sembra difficile che possano essere trovati vivi. “I piloti non sono stati trovati – dice il direttore del Corpo Forestale della Regione Sicilia Giovanni Salerno – Io sono qui e la zona è impervia e completamente al buio. Domani all’alba riprenderemo le ricerche. Saranno impegnati anche i forestali“. Ma ormai le ricerche sono esclusivamente legate ai resti dei corpi, certamente carbonizzati.

Le drammatiche immagini dello schianto sono state immortalate in un video che evidenzia la rapidità dell’accaduto con l’immediata esplosione dei velivolo, che non può aver lasciato scampo:

“Apprendo con profonda commozione la tragica notizia dell’incidente aereo avvenuto alle pendici dell’Etna in Sicilia, che ha visto coinvolto un canadair durante un’operazione anti-incendio. Mi stringo alle famiglie dei piloti ancora dispersi ed esprimo la mia vicinanza al Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che sta coordinando le operazioni di soccorso, e al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani in questi momenti di angoscia” . Così il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

“Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del Corpo forestale della Regione e della Protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull’Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in seguito al terribile incidente che ha distrutto un Canadair in territorio di Linguaglossa, nel Catanese.