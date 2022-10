Canadair precipitato: trovati i resti dei piloti | FOTO

MeteoWeb

Sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a Monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. Lo conferma la Procura di Catania.

La notizia è stata confermata anche dai Vigili del Fuoco, che spiegano che “le squadre di ricerca hanno rinvenuto dei resti umani in corrispondenza dell’area di impatto del velivolo”. Le vittime sono Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, che era il comandante del Canadair 28, e il primo ufficiale Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno. Il velivolo era al suo terzo ‘passaggio’ sulla zona dell’incendio sul Monte Calcinera.

La Procura di Catania domani conferirà l’incarico per l’autopsia sui resti dei due piloti e successivamente quello tecnico per l’analisi della scatola nera, che è stata trovata, per gli altri accertamenti sulle cause dell’impatto.