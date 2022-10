Cane gioca con il telecomando e compra 70 euro di film porno

MeteoWeb

Fare un acquisto online è oggi più semplice che mai. Chiunque potrebbe farlo. Persino un cane. Basta un telecomando dai tasti troppo sensibili. E’ quanto accaduto allo statunitense Thomas Barnes, che si è ritrovato a dover pagare una bolletta del corrispettivo, in dollari, di 70 euro per l’acquisto di film porno. Il servizio è stato acquistato da Marino, il suo barboncino, lasciato sul divano con il telecomando a portata di zampa.

Il cane, come si legge sul Daily Mirror, ha cliccato tasti a caso, sottoscrivendo un abbonamento a Hustler, canale tv premium pornografico semi-hardcore. Barnes ha provato ad annullare l’acquisto pochi secondi dopo, spiegando che si era trattato di un errore e l’operatore gli ha garantito che il problema sarebbe stato risolto. Ma così non è stato: la bolletta di 70 euro per il canale Hustler è arrivata. Solo in seguito l’uomo è riuscito a disdire l’abbonamento.

Resta da chiedersi: il cane sarà stato d’accordo per l’annullamento dell’abbonamento? E soprattutto: la moglie di Barnes avrà creduto alla versione del marito?