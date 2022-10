Capra sale sulla macchina per mangiare dall’albero: scene surreali a Roma | VIDEO

MeteoWeb

Come se non bastassero topi, gabbiani e cinghiali, ora anche le capre si addentrano nella città di Roma, creando scene surreali. Come quella ripresa al Trullo, nel quartiere Portuense. Nel video in calce, si vede una Panda di colore blu parcheggiata sotto un albero. Ma quello che stupisce è ciò che si trova sul tetto dell’auto: una capra.

L’animale è salito sul tetto della vettura per arrivare alle foglie dell’albero e infatti la si vede mangiare tranquillamente in cima all’auto. La capra aveva anche altre “compagne” vicine, che però si “limitate” a mangiare le foglie presenti in strada.

La scena della capra sul tetto dell’auto è subito diventata virale sui social network, con molti commenti ironici sulla vicenda.