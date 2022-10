Caro bollette: 4,7 milioni di italiani non le hanno pagate

MeteoWeb

A causa dell’aumento del prezzo dell’energia, 4,7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di una o più bollette di luce e gas negli ultimi 9 mesi. E il numero è destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat.

Secondo l’indagine, quasi 2 rispondenti morosi su 3 (62%) hanno detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette. E ci sono 3,3 milioni di italiani che hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime bollette energetiche.

Se a livello nazionale la percentuale di chi ha dichiarato di non aver pagato una o più bollette negli ultimi 9 mesi è pari al 10,7%, il fenomeno è più diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,5%) e al Sud e nelle Isole (11,2%). In prospettiva dei prossimi aumenti, le aree più a rischio sono quelle del Sud (9,4% a fronte di una media nazionale pari al 7,7%).

Il problema della morosità riguarda anche le spese condominiali. Come emerso dall’indagine, a causa dell’aumento dei prezzi, da gennaio oltre 2,6 milioni di italiani hanno saltato una o più rate del condominio. Anche in questo caso le aree più in sofferenza sono quelle del Centro Italia (7,7% a fronte di una media nazionale pari al 6%) e i grandi centri abitati, con percentuali superiori al 10% tra i residenti nei comuni con oltre 100mila abitanti. Un fenomeno in possibile aumento se si considera che alla domanda ”nel caso in cui i prezzi continuassero a salire, crede si troverà obbligato a saltare qualche pagamento?”, ben 3,8 milioni di italiani (8,8% dei rispondenti) hanno dichiarato che potrebbero non pagare le prossime rate del condominio, con punte del 12% tra i residenti nel Centro Italia.