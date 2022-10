Caro energia: il 90% delle scuole inglesi avrà esaurito i fondi entro il prossimo anno

MeteoWeb

Nove scuole su 10 in Inghilterra avranno esaurito i soldi entro il prossimo anno scolastico a causa dell’enorme onere del caro energia e dell’aumento degli stipendi, rivela il periodico britannico “Observer”.

I primi dati della National Association of Head Teachers – i risultati di un sondaggio tra i suoi membri dovrebbero essere presentati entro la fine del mese – mostrano che il 50% di presidi e dirigenti scolastici afferma che la propria scuola sarà in deficit quest’anno, con quasi tutti che si aspettano di essere in rosso entro il prossimo settembre. Ciò arriva quando il Ministro dell’economia Jeremy Hunt ha chiarito che tutti i dipartimenti, inclusa l’istruzione, dovrebbero effettuare tagli come parte del piano di riduzione del debito del governo, che sarà annunciato il 31 ottobre.

I presidi e i dirigenti scolastici avvertono che ulteriori tagli alla spesa spingeranno molte scuole e istituti di istruzione superiore oltre il precipizio e porteranno la maggior parte delle scuole a perdere l’insegnamento essenziale e il personale di supporto. “Non sono rimaste soluzioni facili“, ha affermato Paul Whiteman, segretario generale della NAHT. “Le scuole sono ridotte all’osso. Ciò significherà ridurre le ore di insegnamento, gli assistenti didattici e gli insegnanti”.

Il reverendo Steve Chalke, la cui fondazione Oasis gestisce 52 accademie in Inghilterra, ha dichiarato: “a questo ritmo, in meno di tre anni saremo in bancarotta. Nessuno è in grado di andare avanti a lungo mangiando le proprie riserve”. Chalke ha affermato che i costi di elettricità e gas per le scuole della sua catena sono saliti alle stelle da 26.000 sterline all’anno a 89.000 sterline, anche con il price cap di sei mesi dell’energia.

La fondazione deve anche trovare un extra di 4,5 milioni di sterline per l’aumento di stipendio degli insegnanti, che è stato annunciato quest’estate dopo che i budget scolastici erano stati fissati. L’aumento – che al 5% per la maggior parte degli insegnanti rimane significativamente al di sotto dell’inflazione – è considerato cruciale, ma ha lasciato le scuole in difficoltà perché è arrivato senza nuovi finanziamenti.

Chalke si è detto “assolutamente frustrato” dal fatto che il governo stesse pianificando ulteriori tagli. “Qualsiasi governo che trascuri il benessere e l’istruzione dei propri figli farebbe meglio a risparmiare per la propria salute mentale e le bollette dei sussidi futuri e investire nel sistema giudiziario”, ha aggiunto.

Un portavoce del Dipartimento per l’istruzione ha dichiarato: “comprendiamo che le scuole stanno affrontando pressioni sui costi a causa di eventi internazionali che fanno aumentare i prezzi dell’energia”. Ha aggiunto che, oltre al programma di aiuti energetici, le scuole riceveranno 53,8 miliardi di sterline di finanziamenti di base quest’anno “che includono un aumento in contanti di 4 miliardi di sterline”.

Julia Harnden, specialista in finanziamenti presso il sindacato Association of School and College Leaders, ha affermato che i ministri devono agire ora per evitare un imminente disastro educativo. “Questi costi aggiuntivi richiederanno tagli al personale, il che significherà classi più grandi, opzioni di curriculum ridotte e meno supporto per gli studenti”.