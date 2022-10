Boom di casi sospetti di colera ad Haiti: +222 in 5 giorni

MeteoWeb

In aumento i casi di colera ad Haiti, secondo quanto riporta un nuovo bollettino del Ministero della Salute visionato dall’Afp, che alimenta i timori di un nuovo disastro in un Paese già colpito da una crisi umanitaria e di sicurezza. Fino a lunedì sono stati identificati in totale 606 casi sospetti e 66 confermati. Si tratta di un aumento di 222 nuovi casi sospetti tra il 13 e il 17 ottobre.

Inoltre, sono stati registrati 22 decessi nelle strutture sanitarie. Casi sospetti sono stati rilevati anche in nuove regioni del paese caraibico, in particolare nei dipartimenti del centro, Artibonite e Center. Il carcere civile di Port-au-Prince, con 271 casi sospetti, 12 accertati e 14 morti, secondo il ministero haitiano, rappresenta uno degli epicentri.