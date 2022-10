HOPE-Lucca comics 2022: verrà presentata “Cento anni di Aeronautica Militare a fumetti”

MeteoWeb

La collana a fumetti “Centenario Aeronautica Militare”, realizzata dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare per rendere omaggio agli aviatori di ieri e di oggi in vista del centenario della Forza Armata, verrà presentata domenica 30 ottobre 2022 a “HOPE – Lucca Comics & Games 2022”. Alla presentazione, che si svolgerà al Si6 dell’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca dalle 15.00 alle 16.00, interverranno il Vice Capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore A.M., Colonnello Rosario D’Auria, il direttore artistico della collana, Francesco Archidiacono, gli autori Paolo Nurcis e Vincenzo Grienti, e il fumettista e autore Marco Trecalli.

Questo progetto editoriale si inquadra nel contesto delle numerose iniziative che l’Aeronautica Militare sta organizzando a favore dei cittadini per diffondere la cultura aeronautica sul territorio e avvicinare soprattutto i più giovani ai valori e alle tradizioni che hanno contraddistinto la storia della Forza Armata, intimamente connessa con le vicende del Paese. Proprio in quest’ottica è nata l’idea di una serie di racconti a fumetti, messi su carta grazie all’abilità di giovani sceneggiatori, disegnatori, coloristi, copertinisti e alla coordinazione del direttore artistico.

Dei 12 titoli della collana sono già stati pubblicati tre volumi: “El Alamein”, “In volo per la vita” ed “Il ritorno degli eroi”, che raccontano la Forza Armata da prospettive storiche differenti. Nel corso dell’evento espositivo verranno fornite anticipazioni anche sui prossimi tre volumi in uscita della raccolta: “Incursori”, “Firestorm” e “Fulco!”.