Centrale di Zaporizhzhya, AIEA: “deve essere urgentemente protetta, ha perso energia esterna”

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya (ZNPP) ha perso la sua ultima fonte di energia esterna rimasta a causa dei recenti bombardamenti. Attualmente la centrale fa affidamento su generatori diesel di emergenza per l’elettricità, necessari per il raffreddamento del reattore e altre funzioni essenziali di sicurezza e protezione nucleare. A sostenerlo è il Direttore generale dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Il collegamento della ZNPP alla linea elettrica da 750 kilovolt (kV) è stato interrotto intorno all’una di notte ora locale, ha affermato il Grossi. Il direttore ha citato informazioni ufficiali dall’Ucraina e rapporti del team di esperti dell’AIEA presente nel sito della più grande potenza nucleare d’Europa.

Sedici dei generatori diesel dell’impianto hanno iniziato a funzionare automaticamente, fornendo energia ai suoi sei reattori. Dopo che la situazione si è stabilizzata, dieci dei generatori sono stati spenti, lasciandone sei per fornire ai reattori l’elettricità necessaria.

“La ripresa dei bombardamenti, che colpisce l’unica fonte di energia esterna dell’impianto, è irresponsabile. La centrale nucleare di Zaporizhzhya deve essere protetta“, ha affermato il Grossi. “Presto mi recherò nella Federazione Russa, e poi tornerò in Ucraina, per concordare una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno all’impianto. Questo è un imperativo assoluto e urgente”.

Gli attuali controlli alla Centrale di Zaporizhzhya

Tutti i sistemi di sicurezza dell’impianto continuano a ricevere energia e funzionano normalmente. Gli esperti dell’AIEA sono stati informati in merito dal personale operativo ucraino senior del sito. Sebbene i sei reattori siano in fase di spegnimento a freddo, richiedono ancora elettricità per funzioni di sicurezza e protezione nucleare vitali. I generatori diesel dell’impianto hanno ciascuno carburante sufficiente per almeno dieci giorni. Gli ingegneri della ZNPP hanno iniziato i lavori per riparare la linea elettrica da 750 kV danneggiata.