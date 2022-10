Cerotto in fronte per Samantha Cristoforetti: cosa è successo sulla ISS | VIDEO

MeteoWeb

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha pubblicato un altro video sui social dall’alto della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove si trova da fine aprile per la sua missione Minerva. Questa volta, AstroSamantha spiega le ‘capriole’ che la stazione orbitante compie nello spazio con l’aiuto di un giroscopio. “Ogni orbita della Stazione Spaziale fa una capriola nello spazio. Dai un’occhiata a come possiamo usare un giroscopio per rappresentarlo”, ha scritto su Twitter (vedi video in calce).

A catturare l’attenzione dei suoi follower, oltre alle sue spiegazioni scientifiche in grado sempre di affascinare e coinvolgere, questa volta c’è anche un vistoso cerotto sulla fronte dell’astronauta italiana. Ma AstroSamantha appare sorridente come sempre e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) rassicura ulteriormente i suoi follower. L’ESA ha spiegato che l’astronauta ha preso solo una piccola botta ma che è tutto a posto.

Niente di cui preoccuparsi, dunque, per Samantha Cristoforetti, pronta a lasciare l’ISS per fare ritorno sulla Terra nelle prossime ore.