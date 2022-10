Chiuso spazio aereo sulla Norvegia: avvistati droni

MeteoWeb

Lo spazio aereo sopra gli aeroporti norvegesi di Stavanger e Haugesund è stato chiuso a causa dell’avvistamento di droni. E’ quanto riferito ai media locali da Harald Kvam, portavoce della polizia norvegese. La misura di sicurezza, ha spiegato Kvam, resterà in vigore finché la situazione non sarà posta sotto controllo.

Già nei giorni scorsi due cittadini russi erano stati arrestati dalle forze dell’ordine del Paese scandinavo perché trovati in possesso di droni e di materiale video non autorizzato. Uno dei due russi fermati, in particolare, era stato sorpreso a scattare fotografie dell’aeroporto di Tromso.