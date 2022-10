Cina blocca la vendita di gas ad Europa e Asia: deve garantire le proprie forniture

MeteoWeb

La Cina ha chiesto ai suoi importatori di gas di proprietà statale di interrompere la rivendita di GNL ad acquirenti affamati di energia in Europa e in Asia per garantire le proprie forniture per la stagione di riscaldamento invernale.

La National Development and Reform Commission, il principale pianificatore economico della nazione, ha chiesto a PetroChina Co., Sinopec e Cnooc Ltd. di mantenere i carichi invernali per l’uso nazionale, secondo persone a conoscenza della questione che hanno chiesto di non essere nominate poiché le informazioni non sono pubbliche.

Sebbene le vendite abbiano alleviato le sofferenze degli acquirenti europei, il rapido riempimento delle scorte e i costi di spedizione record hanno ridotto l’attrattiva della rispedizione del carburante.