La Cina svela la turbina eolica offshore col rotore più grande del mondo

Una turbina eolica offshore da 13,6 megawatt (MW) con un diametro del rotore da record, 252 metri, ha debuttato in Cina poco prima del 20° Congresso del Partito del Paese a Pechino.

La turbina eolica offshore, uscita il 13 ottobre dalla linea di produzione nella città di Fuqing, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, copre un’area di 50.000 metri quadrati, che equivale a 7 campi da calcio: secondo quanto ha riferito un quotidiano statale.

La turbina eolica è ora la più grande turbina a unità singola nella regione Asia-Pacifico e il suo diametro del rotore batte il precedente detentore del titolo, la turbina V236-15.0 MW del colosso eolico danese Vestas, che ha un rotore del diametro di 236 metri.

La stampa cinese riporta che la nuova turbina eolica offshore può generare 63,5 milioni di kWh all’anno ed è in grado di fornire energia a 30.000 “famiglie di tre persone“. Sarebbe inoltre in grado di ridurre l’utilizzo si carbone per 19mila tonnellate e le emissioni di CO2 di 48mila tonnellate.

Il produttore di turbine non è esplicitamente nominato dai media statali cinesi, ma è abbastanza evidente che si tratta di Goldwind, produttore multinazionale di turbine eoliche con sede a Pechino.