“Città spugna” come soluzione contro le alluvioni: lo studio

Le cosiddette “città spugna” utilizzano tetti verdi, giardini pluviali, zone umide e altre misure basate sulla natura per assorbire, trattenere e depurare l’acqua piovana in eccesso. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista WIREs Water, discute il potenziale di tali iniziative per affrontare le inondazioni ed elenca le componenti chiave necessarie per il successo.

Gli autori osservano che il programma nazionale Sponge City in Cina, avviato nel 2014 e che ha già sostenuto 30 città pilota per la gestione delle acque piovane, è stato esteso per una nuova fase di lancio dal 2021 al 2023, con un primo gruppo di 20 città annunciato nel giugno 2021. L’articolo fornisce una tabella di marcia per questa fase di sviluppo successiva, che può svolgere un ruolo chiave nella costruzione della resilienza alle inondazioni e nell’adattamento delle città ai cambiamenti climatici.

“Le città spugna sono state annunciate come una soluzione sostenibile alle inondazioni urbane della Cina, ma ci sono limiti alla quantità di pioggia che possono assorbire, quindi l’incorporazione di una serie più ampia di interventi basati sulla comunità sarà fondamentale per rendere le città spugna resistenti alle inondazioni“, ha affermato l’autore Guangtao Fu (Università di Exeter, Regno Unito).

“Dato il tessuto urbano unico delle città cinesi dominate dalle Gated Communities, una serie di approcci basati sulla comunità, tra cui mappatura della resilienza, misure di resistenza e resilienza, assicurazione contro le inondazioni e costruzione della resilienza sociale, sono chiaramente raccomandati per colmare un enorme divario nelle città spugna, e devono essere incorporati nel quadro di sviluppo dell’intervento come componenti chiave per costruire la resilienza alle inondazioni”, si legge nell’articolo.

Mappatura della resilienza alle inondazioni

“La resilienza alle inondazioni dovrebbe essere valutata e gestita separatamente dal rischio di inondazione poiché sono concetti fondamentalmente diversi. La gestione del rischio è un approccio ampiamente adottato per prepararsi a eventi di tempesta con probabilità note (normalmente alte e medie), mentre la gestione della resilienza va oltre, accettando malfunzionamenti del sistema e fornendo capacità di assorbire, riprendersi da e adattarsi a inondazioni estreme che sono altamente imprevedibili a causa al cambiamento climatico. La gestione della resilienza ricerca la sicurezza a lungo termine e l’equilibrio dinamico, affrontando gli aspetti in evoluzione dei sistemi socio-tecnici interconnessi. Pertanto, un’attenzione ristretta al rischio è inadeguata per gestire le conseguenze devastanti delle inondazioni estreme nelle città altamente popolate e connesse, dove gli impatti a cascata delle inondazioni su sistemi complessi interdipendenti (ad esempio, trasporti, energia e reti di comunicazione) sono fondamentali”, si legge nello studio.

“La gestione della resilienza è necessaria per affrontare le profonde incertezze in caso di tempeste e conseguenze estreme. La valutazione della resilienza si basa sempre più sull’analisi di scenario, che fornisce una rappresentazione plausibile delle incertezze future basata su ipotesi coerenti senza la necessità di dati probabilistici. È uno strumento efficace per esplorare il potenziale impatto degli eventi riconducibili alla teoria del cigno nero”, evidenzia lo studio.

“Dovrebbero essere sviluppate mappe di resilienza per la gestione delle inondazioni urbane. Insieme alle mappe del rischio di inondazione” possono essere utilizzate “per identificare le comunità a bassa resilienza e ad alto rischio, che sono più vulnerabili di comunità con simili rischi ma con elevata resilienza. Inoltre, le mappe di resilienza possono essere utilizzate per quantificare gli impatti a cascata delle inondazioni su sistemi complessi interdipendenti in modo più accurato attraverso la cattura dell’effetto temporale durante le inondazioni e rivelare i collegamenti deboli”, riporta lo studio.

Misure a livello comunitario ed edilizio

“Dovrebbero essere adottate misure di resistenza e resilienza a livello di edificio e comunità per ridurre al minimo le perdite dovute alle inondazioni. Alcune misure di esempio includono muri anti-inondazioni, barriere temporanee e smontabili, valvole di non ritorno nelle condotte fognarie combinate, porte resistenti alle inondazioni ed edifici sopraelevati. Le misure di resistenza sono generalmente preferite nel caso di basse profondità di inondazione in cui l’acqua può essere tenuta fuori dagli edifici”, scrivono gli autori dello studio.

“Le misure di resilienza possono ridurre la durata, la profondità e l’estensione delle inondazioni all’interno delle comunità e quindi ridurre i danni. A livello di comunità, la progettazione del layout del sito e del paesaggio delle Gated Communities dovrebbe considerare i potenziali percorsi di flusso per deviare rapidamente l’acqua alluvionale o rimuoverla mediante pompe. A livello di edificio, dovrebbero essere prese in considerazione strategie di ingresso e uscita dell’acqua e sviluppate le misure necessarie per ridurre al minimo i danni agli edifici, in particolare i danni strutturali. Altre misure sono l’innalzamento dell’altezza dell’impianto elettrico, l’uso di materiali impermeabili per le pareti degli edifici a un certo livello (cioè superiore alla profondità di allagamento dalle valutazioni di resilienza)”, sottolinea lo studio.

Assicurazione contro le inondazioni su base comunitaria

“L’assicurazione contro le inondazioni svolge un ruolo chiave nella ricostruzione all’indomani delle inondazioni. Un approccio basato sulla comunità potrebbe essere preferibile per lo sviluppo di un sistema nazionale di assicurazione contro le inondazioni. Con questo approccio, una comunità organizza una protezione assicurativa per i suoi proprietari e residenti”, riporta lo studio.

“Una sfida per implementare l’assicurazione basata sulla comunità nei Paesi occidentali è la mancanza di una chiara definizione di comunità. In Cina, tuttavia, la prevalenza delle Gated Communities offre un meccanismo necessario per l’attuazione dell’assicurazione basata sulla comunità, facilitata dalla struttura di governance e amministrazione esistente al loro interno. Questo approccio potrebbe essere facilmente esteso a comunità rurali come villaggi e città che potrebbero essere più vulnerabili e bisognose di sicurezza finanziaria e resilienza fornite dall’assicurazione contro le inondazioni”, si legge ancora.

“L’assicurazione basata sulla comunità offre molti vantaggi rispetto all’assicurazione domestica individuale, inclusa la riduzione dei costi amministrativi, l’aumento dei tassi di adesione e la fornitura di incentivi per investimenti in misure di resistenza e resilienza a livello di comunità”.

Resilienza sociale

“Costruire la resilienza alle inondazioni non significa solo investimenti in infrastrutture grigio-verde-blu, ma richiede apprendimento sociale e trasformazione verso comunità resistenti alle inondazioni. La resilienza sociale umenta la capacità di una comunità di intraprendere azioni intenzionali per prepararsi, rispondere, far fronte e adattarsi alle minacce ambientali e sociali, comprese le inondazioni. Esempi di azioni includono la sensibilizzazione sulle inondazioni, la diffusione di allarmi sulle inondazioni, l’educazione alla sicurezza personale (ad esempio, l’inquinamento delle acque alluvionali) e le misure di salvataggio, l’attuazione di misure resistenti alle inondazioni e resilienti, l’organizzazione di un’assicurazione contro le inondazioni, lo sviluppo di piani di emergenza e ricostruzione”, conclude lo studio.