Claudia Battista la nuova direttrice GARR, la rete della ricerca italiana

Il CdA GARR ha nominato la nuova direttrice Claudia Battista, che sarà alla guida dell’Associazione Consortium GARR a partire dal 1° novembre 2022. L’avvicendamento è stato annunciato oggi durante il Workshop GARR “Net Makers”, incontro annuale della rete della ricerca con la sua comunità di utilizzatori, in corso a Roma fino a venerdì 28 ottobre.

Già vicedirettrice e coordinatrice del Dipartimento Network, Claudia Battista succede a Federico Ruggieri, entrato in carica nel 2015 ed arrivato a fine mandato. Con la sua nomina si rinnovano anche i ruoli di vice direttore e di coordinamento di due dei tre Dipartimenti GARR: il nuovo vicedirettore è Massimo Carboni, Chief Technical Officer e già coordinatore del Dipartimento Infrastruttura, mentre la nuova coordinatrice del Dipartimento Network è Sabrina Tomassini, ingegnere delle telecomunicazioni e in precedenza a capo del team che si occupa della pianificazione della rete. Claudia Battista, oltre al ruolo di direttrice, assume anche il coordinamento ad interim del terzo dipartimento GARR: Calcolo e Storage Distribuito (CSD).

“La rete GARR è un obiettivo a cui ho contribuito per tutta la mia vita lavorativa e prenderne la guida oggi, in un momento in cui stiamo migrando alla nuova rete al Terabit GARR-T, rappresenta per me un coronamento dal punto di vista professionale ma anche una grande sfida”, ha dichiarato la neodirettrice. “Raccolgo l’eredità di Federico Ruggieri e di Enzo Valente, fondatore del GARR, con l’ambizione di poter continuare la crescita di un’infrastruttura e di una organizzazione che, dalla sua nascita, ha sempre supportato chi fa ricerca, formazione e cultura nel nostro paese nella fondamentale attività di comunicare e collaborare”.

Al lei vanno le congratulazioni del direttore uscente, Federico Ruggieri: “La nomina di Claudia Battista da parte del CdA GARR rappresenta una scelta di continuità che è da un lato un riconoscimento del grandissimo lavoro svolto, spesso lontano dai riflettori, fino a questo momento, da lei e da tutta la squadra GARR e dall’altro un incoraggiamento a continuare nella direzione tracciata finora, quella di una organizzazione sana, agile e capace di mantenersi ad alti livelli di innovazione, ma sempre al servizio delle necessità della comunità della ricerca e dell’istruzione. Sono certo che saprà affrontare questa nuova avventura con ancor più capacità e passione”.

Chi è Claudia Battista

Claudia Battista ha conseguito la laurea in Fisica all’Università di Roma Sapienza nel 1987, con una tesi sperimentale presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. Fin da allora si è occupata di reti di trasmissioni dati, partecipando attivamente alla progettazione e realizzazione della prima rete GARR e delle sue evoluzioni, ed assumendo nel tempo il ruolo di vicedirettrice e di coordinatrice del Dipartimento Network.

Tra il 2013 e il 2016 ha coordinato il progetto di potenziamento strutturale GARR-X Progress, che ha attivato un’infrastruttura di rete interamente in fibra ottica e basata su tecnologie di networking all’avanguardia, nelle quattro Regioni della Convergenza.

Ha coordinato la partecipazione di GARR ai progetti per la realizzazione ed evoluzione della rete della ricerca europea GÉANT e ai progetti per la realizzazione della rete di interconnessione delle reti accademiche e di ricerca dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo (EUMEDConnect).

È stata fino ad oggi Vice Rappresentante (Deputy) per la rete GARR negli organi societari della GÉANT Association (in precedenza in quelli di TERENA e DANTE), l’associazione delle reti dell’istruzione e della ricerca in Europa che promuove e coordina attività di ricerca e sviluppo relative alle tecnologie di rete e al loro dispiegamento nell’ambiente accademico e di ricerca e che decide le strategie di sviluppo e di gestione della rete europea GÉANT.