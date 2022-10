Clima, COP27: da Meloni “verrà importante contributo”

MeteoWeb

Riguardo l’annunciata partecipazione del premier Giorgia Meloni al vertice della COP27, l’Ambasciatore Bassam Radi, portavoce ufficiale della Presidenza egiziana, ha affermato: Il Cairo “accoglie sicuramente con favore la visita in Egitto della signora Meloni, l’amica Primo Ministro italiano, su invito del presidente Abdel Fattah El-Sisi per la partecipazione al Summit dei leader mondiali che si terrà a Sharm El-Sheikh il prossimo novembre” in occasione della “Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, e attendiamo con impazienza il suo importante contributo come estensione del ruolo attivo dell’Italia sulla scena internazionale“.

“La partecipazione della signora Meloni costituirà indubbiamente un valore aggiunto agli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico, che è una delle massime priorità internazionali“, ha sottolineato Rady aggiungendo che “la visita rappresenta anche un rafforzamento delle storiche relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli e popoli”.