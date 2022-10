“Friends of Science” contro la retorica sul clima: “per far funzionare eolico e solare servono grandi volumi di gas naturale”

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi della COP27 (6-18 novembre 2022 in Egitto), la retorica sul clima si infiamma grazie all’attivista svedese Greta Thunberg e al Segretario Generale della Nazioni Unite Antonio Guterres, sostiene Friends of Science Society, gruppo indipendente di ingegneri e scienziati della terra, dell’atmosfera e del sole, che da 20 anni fornisce approfondimenti sulla scienza del clima.

Guterres, promuovendo il suo nuovo gruppo Net Zero, ha affermato che “gli interessi dei combustibili fossili stanno ora usando cinicamente la guerra in Ucraina per bloccare un futuro ad alto contenuto di carbonio“, secondo un comunicato stampa delle Nazioni Unite del 27 aprile. Più recentemente, Petteri Talaas, Segretario Generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha affermato che “dal punto di vista climatico, la guerra in Ucraina può essere vista come una benedizione”, come riportato da CTV News l’11 ottobre, poiché riteneva che avrebbe rafforzato i mercati delle energie rinnovabili.

Il 12 ottobre 2022, Greta Thunberg ha sostenuto la Germania a mantenere in linea le centrali nucleari esistenti, pur invocando anche più energie rinnovabili. Da ricordare che all’inizio di quest’anno si era infuriata quando l’Ue aveva definito “green” il gas e il nucleare.

Gli attivisti per il clima Naomi Klein e Bill McKibben hanno tenuto un webinar sui diritti umani e la giustizia climatica prima dell’imminente COP27 in Egitto dal titolo: “Egypt’s Carceral Climate Summit”. Klein e McKibben rifiutano il gas naturale e spingono per le rinnovabili. Come evidenziato dalla Energy Information Administration (EIA) degli USA, l’Egitto è un fornitore fondamentale di gas naturale per il mondo e questo è un importante mercato redditizio per un Paese che importa circa l’80% del suo grano.

“Il mondo deve affrontare una confluenza di carenze critiche di carburante, fertilizzanti e cibo: il risultato sarà carestia e disordini civili”, evidenza Friends of Science. “Come ha rilevato la ricerca di NECSI, la primavera araba del 2011 è stata principalmente guidata dall’aumento vertiginoso dei prezzi alimentari mondiali a causa delle politiche statunitensi sull’etanolo per il clima. Questo è sicuramente un fallimento del movimento per la giustizia climatica”, afferma Friends of Science, “poiché migliaia di persone sono state spinte alla disperazione e sono morte o sono state arrestate a causa della violenza”.

“In genere, l’eolico e il solare richiedono notevoli volumi di gas naturale per funzionare sulla rete elettrica, come spiegato nel rapporto della Friends of Science Society “What You Really Need to Know About Renewables (That the Pembina Institute Won’t Tell You)” e nel loro rapporto e nel video che confuta Deloitte Insights e Climate Reality, intitolato “In the Dark on Renewables”. L’Europa, in particolare la Germania, sta affrontando scenari di crisi a causa della perdita delle importazioni di gas naturale dalla Russia, il che significa che le grandi imprese industriali devono ridurre o chiudere le operazioni e sono probabili blackout”, spiega Friends of Science.

“Le operazioni sulla rete elettrica sono complesse. C’è la necessità di un’alimentazione di riserva convenzionale affidabile al 100% (tipicamente gas naturale) per le energie rinnovabili, ma molti attivisti del clima non lo capiscono. Tutti i dispositivi eolici e solari sono realizzati con quantità sbalorditive di petrolio, gas naturale e carbone”, aggiunge il gruppo.

“I rapporti di Friends of Science Society, come “Clean Electricity Standard NetZero 2030: Reality vs Delusion”, raccolgono il lavoro di ingegneri professionisti esperti in tali operazioni. Gli attivisti del clima non comprendono che decarbonizzare gli Stati Uniti, senza utilizzare combustibili fossili, costerebbe 290 trilioni di dollari, ovvero 13,5 volte il prodotto interno lordo degli Stati Uniti nel 2019. Né i materiali né gli elementi infrastrutturali sufficienti possono essere estratti e prodotti per soddisfare le date obiettivo di emissioni zero”, sottolinea Friends of Science.