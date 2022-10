Clima, l’ONU ha manipolato i risultati di ricerca su Google: “sui cambiamenti climatici noi possediamo la scienza”

MeteoWeb

Le Nazioni Unite (ONU), tramite una loro rappresentante, hanno affermato di “possedere la scienza” sui cambiamenti climatici e di aver manipolato i risultati di ricerca di Google per sopprimere qualsiasi visione del clima che si discosti dalle loro affermazioni.

Durante un evento del World Economic Forum, tenutosi alla fine di settembre, Melissa Fleming, sottosegretario delle Nazioni Unite per le comunicazioni globali, ha dichiarato: “abbiamo collaborato con Google. Ad esempio, se cerchi “cambiamenti climatici” su Google, nella parte superiore della tua ricerca otterrai tutti i tipi di risorse delle Nazioni Unite. Siamo rimasti scioccati nel vedere che quando abbiamo cercato su Google “cambiamenti climatici”, ottenevamo informazioni incredibilmente distorte proprio in alto. Quindi stiamo diventando molto più proattivi. Possediamo la scienza e pensiamo che il mondo dovrebbe conoscerla. Ma è una sfida enorme, enorme in cui penso che tutti i settori della società debbano essere molto attivi”.

Queste affermazioni sono arrivate durante un panel dedicato alla “Lotta alla disinformazione”, tenutosi il 29 settembre nell’ambito del World Economic Forum. In questo panel, i partecipanti dell’ONU, della CNN e della Brown University hanno discusso su come controllare al meglio le narrazioni.

Fleming ha anche sottolineato che le Nazioni Unite hanno collaborato con TikTok a un progetto chiamato “Team Halo” per aumentare i messaggi sul Covid provenienti dalle comunità mediche e scientifiche sulla piattaforma di condivisione video. “Avevamo un altro progetto di messaggistica affidabile, chiamato ‘Team Halo’ in cui abbiamo formato scienziati di tutto il mondo e alcuni medici su TikTok, e abbiamo avuto TikTok che lavorava con noi“, ha detto.

Dichiarare di “possedere la scienza“, collaborando con grandi aziende tecnologiche per manipolare i risultati di ricerca per influenzare l’opinione pubblica e riversando milioni di dollari nei media, per giunta in nome della scienza, è qualcosa di molto grave per la scienza stessa. La scienza è sempre stata fondata sul dibattito e sul confronto, sul mettere in dubbio le ipotesi teoriche per verificare se sono effettivamente vere tramite il metodo scientifico. Ed è proprio qui che emerge l’importanza delle opinioni differenti, dei punti di vista diversi, perché è così che la scienza progredisce.

“Possedere la scienza” porta a possedere e, dunque, poter manipolare la narrazione, che a sua volta significa controllare il pensiero e la parola. E tutto questo non è altro che la fine della scienza libera e della società libera.