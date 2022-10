Clima, rapporto Ue: “Piemonte e Lombardia ad alto rischio alluvioni”

MeteoWeb

Lombardia e Piemonte sono tra le regioni europee che potrebbero subire i danni economici più gravi a causa delle alluvioni causate dal cambiamento climatico. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale Ue sullo stato delle Regioni e delle Città europee.

Nel documento, si sottolinea anche che i Paesi mediterranei come il Portogallo, la Spagna, l’Italia, la Grecia e la Francia sono attualmente quelli più soggetti agli incendi, rappresentando circa l’85% della superficie totale bruciata in Europa. Nel 2017, l’anno peggiore degli ultimi due decenni, la superficie totale bruciata in Portogallo, Spagna e Italia ha superato gli 800mila ettari.

Nel 2018, gli ecosistemi protetti della rete Natura 2000 hanno perso 50mila ettari a causa degli incendi. In termini di danni alla rete delle aree protette Ue, i Paesi più colpiti nel 2021 sono stati l’Italia e la Spagna, che insieme rappresentano il 45% della superficie totale superficie bruciata nei siti Natura 2000.